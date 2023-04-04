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Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлейн и Артур Мело покинут «Ливерпуль» по окончании сезона

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Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлейн покинут «Ливерпуль» на правах свободных агентов по окончании этого сезона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Решение не продлевать контракты с игроками было принято еще в ноябре и, несмотря на долгие переговоры, руководство мерсисайдцев не поменяло своего мнения. Итальянский журналист заявил о том, что Кейта уже рассматривает множество вариантов продолжения карьеры.

Также Артур Мело после окончания аренды отправится обратно в «Ювентус».

Наби Кейта перешел в «Ливерпуль» из немецкого «РБ Лейпциг» в 2018 году за 60 миллионов евро. В текущем сезоне 28-летний гвинеец провел за мерсисайдцев 13 игр во всех турнирах и не отличался результативными действиями.

Алекс Окслейд-Чемберлен перешел в «Ливерпуль» из «Арсенала» в 2017 году за 38 миллионов евро. В сезоне-2022/23 29-летний англичанин принял участие в 13 играх и забил 1 гол.

26-летний Мело принял участие в одной игре за «Ливерпуль» в этом сезоне — против «Наполи» (1:4) в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов. Тогда бразилец провел на поле 13 минут, получил травму бедра, перенес операцию и выбыл на длительный срок. Также он сыграл в трех матчах молодежной команды мерсисайдцев и не отметился результативными действиями.

Источник: Фабрицио Романо
Алекс Окслейд-Чемберлен
Наби Кейта
Футбол
ФК Ливерпуль
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