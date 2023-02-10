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Сегодня, 14:31

Наби Кейта хочет покинуть «Ливерпуль», но остаться в АПЛ

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта решил покинуть клуб, но не хочет менять чемпионат, сообщает Liverpool Echo.

По информации издания, гвинеец планирует покинуть клуб в конце сезона на правах аренды.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне Кейта является игроком запаса, приняв участие только в 11 матчах и не отметившись результативными действиями.

Полузащитник перешел в английский клуб летом 2018 года из «Лейпцига». Портал Transfermarkt оценивает ту сделку в 60 миллионов евро.

Наби Кейта
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
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