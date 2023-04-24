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Сегодня, 13:15

Нагельсманн был уверен, что «Челси» рассматривает только его кандидатуру

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Бывший тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн был уверен, что «Челси» рассматривает только его кандидатуру. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на Daily Mail.

После того как 35-летний специалист узнал, что помимо него на пост главного тренера синих рассматривается Венсан Компани и Маурисио Почеттино, он принял решенеие отказаться, так как считал себя однозначным фаворитом. Переговоры с руководством лондонцев он рассматривал как исключительную формальность. Теперь приоритетным вариантом для немца называется другой клуб из Лондона — «Тоттенхэм».

24 марта «Бавария» объявила об уходе Юлиана Нагельсманна. Ему на смену пришел Томас Тухель, который подписал с клубом контракт до лета 2025 года.

Футбол
ФК Челси
Юлиан Нагельсманн
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