Нагельсманн был уверен, что «Челси» рассматривает только его кандидатуру

Бывший тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн был уверен, что «Челси» рассматривает только его кандидатуру. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на Daily Mail.

После того как 35-летний специалист узнал, что помимо него на пост главного тренера синих рассматривается Венсан Компани и Маурисио Почеттино, он принял решенеие отказаться, так как считал себя однозначным фаворитом. Переговоры с руководством лондонцев он рассматривал как исключительную формальность. Теперь приоритетным вариантом для немца называется другой клуб из Лондона — «Тоттенхэм».

24 марта «Бавария» объявила об уходе Юлиана Нагельсманна. Ему на смену пришел Томас Тухель, который подписал с клубом контракт до лета 2025 года.