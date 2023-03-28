Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:36

Нагельсманн до лета не будет рассматривать предложения о работе

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн еще не принял решение о своем будущем.

По информации Bild, 35-летний специалист не хочет немедленно приступать к работе и рассмотрит имеющиеся у него варианты летом.

Ранее сообщалось, что Нагельсманн входит в шорт-лист кандидатов на должность главного тренера «Тоттенхэма» и открыт для переговоров со «шпорами».

Немецкий тренер возглавлял «Баварию» с лета 2021 года. 24 марта клуб объявил о его увольнении. Мюнхенцев возглавил экс-тренер «Челси» Томас Тухель.

«Тоттенхэмом» после отставки Антонио Конте руководит Кристиан Стеллини.

Источник: Bild
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
Юлиан Нагельсманн
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
300 тысяч евро в месяц на отель и таинственный особняк. Как Роналду живет в Саудовской Аравии
НОК Австралии готов принять спортсменов из России на Олимпиаде-2032
Черное кольцо образовалось в небе после хлопка в Строгино
Путин наградил медалью «За отвагу» спасшего детей мальчика из Брянской области
Украинские военные указали на почти полное окружение Артемовска ВС РФ
Подсмотрел — в скважину: какие данные собирал беспилотник США у Крыма
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мама русского голкипера «Арсенала» Федорущенко: «Когда Алексею было 10 лет, мы поняли: надо отдавать его на футбол»