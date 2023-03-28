Нагельсманн до лета не будет рассматривать предложения о работе

Бывший главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн еще не принял решение о своем будущем.

По информации Bild, 35-летний специалист не хочет немедленно приступать к работе и рассмотрит имеющиеся у него варианты летом.

Ранее сообщалось, что Нагельсманн входит в шорт-лист кандидатов на должность главного тренера «Тоттенхэма» и открыт для переговоров со «шпорами».

Немецкий тренер возглавлял «Баварию» с лета 2021 года. 24 марта клуб объявил о его увольнении. Мюнхенцев возглавил экс-тренер «Челси» Томас Тухель.

«Тоттенхэмом» после отставки Антонио Конте руководит Кристиан Стеллини.