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Сегодня, 11:04

Нагельсманн открыт для переговоров с «Тоттенхэмом» после увольнения из «Баварии»

Юлиан Нагельсманн готов возглавить «Тоттенхэм»
Ана Горшкова
Корреспондент
Юлиан Нагельсманн.
Фото Global Look Press
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Немецкий специалист Юлиан Нагельсманн готов возглавить «Тоттенхэм», сообщает Sky Sports.

По данным источника, 35-летний тренер открыт для переговоров с английским клубом. Но, по всей видимости, Нагельсманн предпочтет взять небольшую паузу, чтобы передохнуть.

«Шпоры» также заинтересованы в немецком тренере после его увольнения из «Баварии» и на фоне неопределенности будущего нынешнего тренера команды Антонио Конте, контракт которого истекает летом 2023 года.

24 марта «Бавария» объявила об уходе Нагельсманна. Ему на смену пришел Томас Тухель, который подписал с клубом контракт до лета 2025 года.

Нагельсманн возглавлял немецкий клуб с июля 2021 года. Под руководством специалиста мюнхенцы стали чемпионами Германии в сезоне-2021/22 и дважды выиграли Суперкубок страны.

Томас Тухель. Тухель в «Баварии»: идеальный союз или бомба замедленного действия?
Источник: Sky Sports
Антонио Конте
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
Юлиан Нагельсманн
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