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Сегодня, 19:55

Нападающего «Ливерпуля» Салаха раскритиковали за рождественское фото в соцсетях

Алина Савинова
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах опубликовал в своих социальных сетях рождественское фото.

Многие мусульманские болельщики раскритиковали футболиста и обвинили его в нарушении религиозных традиций.

Мохамед Салах. Фото Соцсети

«Мы думали, что вы будете образцом для подражания и хорошим послом нашей религии, чтобы оказывать влияние других. Не будьте похожи на того, кто «продает свою веру за небольшое предложение от бога». Поздравьте их от всей души... или деньгами!» — написал Маджед Джабер Аль-Анзи в комментарии под постом.

«Раньше мы колебались, но верили, что вы — гордость арабов. Но ваше празднование их обычаев сводит все это на нет. Мы хотели видеть вас послом ислама. Но, увы...» — заявил еще один разочарованный подписчик.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал 5 результативных передач.

      
Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
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