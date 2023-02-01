Нападающий Андре Айю прилетел в Англию для переговоров с клубами АПЛ

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Нападающий сборной Ганы Андре Айю может вернуться в английскую премьер-лигу, сообщает журналист Фабрицио Романо.
33-летний футболист, который находится в статусе свободного агента, уже прилетел в Англию для переговоров с клубами. Основным претендентом на игрока называется «Эвертон».
Андре Айю выступал в АПЛ за «Вест Хэм» и «Суонси» и провел в обей сложности 89 матчей. На его счету 21 гол и 12 результативных передач.
Игрок пребывает в статусе свободного агента после расторжения соглашения с катарским клубом «Аль-Садд».
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Основные источники исследования