Нападающий Андре Айю прилетел в Англию для переговоров с клубами АПЛ

Нападающий сборной Ганы Андре Айю может вернуться в английскую премьер-лигу, сообщает журналист Фабрицио Романо.

33-летний футболист, который находится в статусе свободного агента, уже прилетел в Англию для переговоров с клубами. Основным претендентом на игрока называется «Эвертон».

Андре Айю выступал в АПЛ за «Вест Хэм» и «Суонси» и провел в обей сложности 89 матчей. На его счету 21 гол и 12 результативных передач.

Игрок пребывает в статусе свободного агента после расторжения соглашения с катарским клубом «Аль-Садд».