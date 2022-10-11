Нападающий «Арсенала» Мартинелли рассказал, что ведет с клубом переговоры о продлении контракта

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Нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли рассказал, что ведет с клубом переговоры о продлении контракта.
«Конечно, я хочу остаться. Сейчас мы ведем переговоры. Посмотрим, как все сложится. Но я, конечно, хочу остаться в «Арсенале», — цитирует Sky Sport Мартинелли.
21-летний бразилец перешел в английский клуб из «Итуано» в 2019 году. Срок его действующего соглашения рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
В текущем сезоне Мартинелли провел за «Арсенал» 11 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи во всех турнирах. Форвард стал автором самого быстрого домашнего гола «канониров» в АПЛ с октября 2011 года.
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Основные источники исследования