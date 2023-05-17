Нападающий «Арсенала» Мартинелли выбыл до конца сезона из-за травмы

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэль Мартинелли пропустит остаток сезона из-за травмы, пишет The Athletic.

В воскресенье 21-летний бразилец получил повреждение связок голеностопного сустава в матче с «Брайтоном» (0:3).

По данным источника, он выбыл на несколько недель, но должен успеть вернуться к предсезонной подготовке.

В этом сезоне 21-летний бразилец провел 36 матчей в АПЛ, забив 15 голов и сделав 5 ассистов. «Арсеналу» осталось сыграть в этом сезоне чемпионата Англии с «Форестом» (20 мая) и «Вулверхэмптоном» (28 мая).