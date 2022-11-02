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Сегодня, 10:09

Нападающий «Арсенала» Нельсон: «Я бы хотел продлить контракт и посвятить себя клубу»

Мария Гусева
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Нападающий «Арсенала» Рис Нельсон заявил, что хотел бы продлить контракт с клубом.

«Я никогда не сомневался в этом футбольном клубе. «Арсенал» — это команда, в которой я играю с восьми лет, и у меня очень сильная любовь к клубу. Конечно, были времена, когда я был немного подавлен, когда не играл или был на скамейке запасных, но я никогда не планировал покидать клуб или говорить, что у меня нет здесь будущего. Я буду делать все возможное, чтобы попасть в состав. Конечно, у меня осталось всего несколько месяцев по моему контракту. Продлить соглашение, конечно, было бы здорово, и я бы хотел посвятить себя клубу», — цитирует Sky Sports Нельсона.

22-летний англичанин является воспитанником «Арсенала». Срок его действующего контракта рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.

Нельсон дебютировал за основную команду «канониров» в 2017 году. Всего на его счету 6 голов и 5 результативных передач в 52 матчах за «Арсенал».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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