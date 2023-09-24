Нападающий «Астон Виллы» Уоткинс прокомментировал свой гол в ворота «Челси»

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в матче 6-го тура АПЛ. Уоткинс стал автором единственного гола.

«Всегда приятно забивать и помогать команде побеждать. Несколько матчей я не забивал. Я знал, что голы придут, но я рад, что это произошло в нужный момент. Защитник хорошо заблокировал первый удар, но затем мяч попал ко мне, и я ударил по нему довольно точно. У нас невероятный вратарь, которому один на один очень сложно забить. А еще у нас хороший состав. Есть важные игроки, которые выбыли из-за травм. Мы просто должны продолжать восстанавливаться и упорно работать», — приводит слова Уоткинса ВВС.

В текущем сезоне АПЛ 27-летний форвард сыграл 6 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

«Астон Вилла» находится на шестом месте в турнирной таблице, имея в активе 12 баллов.