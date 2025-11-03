Нападающий «Борнмута» Брукс: «Остановить Холанна было почти невозможно»

Нападающий «Борнмута» Дэвид Брукс оценил игру форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна.

«Очевидно, что его рост составляет 1,95 метра, он абсолютно быстр, силен, он великолепен в воздухе. Фантастический игрок. На протяжении большей части игры я думал, что мы действовали очень хорошо, но, очевидно, он представляет серьезную угрозу, когда мяч падает к нему в любом месте. Остановить его было почти невозможно», — цитирует 28-летнего валлийца ESPN.

25-летний норвежец Холанн в матче 10-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (3:1) забил два гола.

В сезоне-2025/26 у Холанна в 13 матчах 17 голов и 1 результативная передача. С 13 мячами он лидирует в гонке бомбардиров АПЛ.