Нападающий «Челси» Обамеянг хочет вернуться в «Барселону»

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг очень сильно хочет вернуться в «Барселону», сообщает Sport.es.

По информации издания, габонец жалеет об отъезде из каталонской команды и хочет летом вернуться в испанский клуб. Он вытупал за «Барселону» с января по сентябрь 2022 года.

Обамеянг уже не входит в планы тренера «Челси» Грэма Поттера, который исключил футболиста из заявки на плей-офф Лиги чемпионов. Руководство команды рассчитывает как можно быстрее избавиться от нападающего.

Каталонская команда планирует пристально следить за габонцем и готова будет связаться с ним, его «Челси» расторгнет контракт и сделает его свободным агентом.

33-летний форвард провел за «Челси» 17 матчей в текущем сезоне, забил три гола и отдал одну результативную передачу.