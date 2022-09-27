Нападающий «Челси» Пулишич может продолжить карьеру в «Лидсе»

Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич может продолжить карьеру в «Лидсе», утверждает Leeds Live.

24-летний американский футболист может покинуть команду из Лондона для получения большей игровой практики.

Ранее появилась информация, что с агентом игрока начал переговоры итальянский «Ювентус».

В сезоне-2022/23 Кристиан Пулишич не является твердым игроком основного состава «Челси». Американец лишь один раз выходил на матч команды с первых минут.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной США в 42 миллиона евро. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2024 года.