Нападающий Эрлинн Холанн рассказал о своем переходе из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити».

22-летний норвежец перешел в «Манчестер Сити» 1 июля 2022 года за 60 миллионов евро.

«После матча между «Манчестер Сити» и «Боруссией» в 2021 году, мне кажется, 15 игроков «Манчестер Сити» сказали, что я должен перейти к ним. Это были Джон Стоунз, Рубен Диаш, Илкай Гюндоган, Фил Фоден, Кевин де Брейне. «Манчестер Сити» — лучший спортивный проект в мире на данный момент. Я думаю, что здесь я добьюсь наибольших успехов» , — приводит City Xtra слова Холанна в документальном фильме "Haaland — The Big Decision" .