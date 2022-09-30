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Сегодня, 10:41

Холанн: «Манчестер Сити» — лучший спортивный проект в мире»

Холанн назвал «Манчестер Сити» лучшим спортивным проектом в мире
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий Эрлинн Холанн рассказал о своем переходе из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити».

22-летний норвежец перешел в «Манчестер Сити» 1 июля 2022 года за 60 миллионов евро.

«После матча между «Манчестер Сити» и «Боруссией» в 2021 году, мне кажется, 15 игроков «Манчестер Сити» сказали, что я должен перейти к ним. Это были Джон Стоунз, Рубен Диаш, Илкай Гюндоган, Фил Фоден, Кевин де Брейне. «Манчестер Сити» — лучший спортивный проект в мире на данный момент. Я думаю, что здесь я добьюсь наибольших успехов», — приводит City Xtra слова Холанна в документальном фильме "Haaland — The Big Decision".

В нынешнем сезоне нападающий забил 14 мячей и отдал 1 результативную передачу в 11 матчах за «горожан» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Источник: https://twitter.com/City_Xtra/status/1575512186746699777
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Сити
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