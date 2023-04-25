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Сегодня, 19:17

Нападающий Фергюсон продлил контракт с «Брайтоном»

Мария Гусева
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«Брайтон» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Эваном Фергюсоном.

Срок нового соглашения 18-летнего ирландского форварда с клубом рассчитан до июня 2028 года.

«Продление контракта Эвана — отличная новость. Он тренируется и играет как футболист с многолетним опытом, он стал важным членом команды. Цель состоит в том, чтобы помочь ему стать одним из сильнейших нападающих в Европе», — цитирует пресс-служба «Брайтона» главного тренера клуба Роберто де Дзерби.

В сезоне-2022/23 Фергюсон провел за команду 13 матчей в АПЛ, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

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