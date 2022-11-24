Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

24 ноября, 23:16

Криштиану Роналду интересен клубу «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду интересен клубу «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, сообщает Sky Sports.

Команда изучает возможность подписания 37-летнего португальца.

Ранее появилась информация, что Роналду получит предложение от «Аль-Насра» из Саудовской Аравии. По данным источника, клуб предложит португальцу двухлетний контракт на сумму около 240 миллионов евро.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.

До этого Роналду дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором обвинил «Ман Юнайтед» в предательстве. Нападающий раскритиковал руководство клуба и тренерский штаб, отметив, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага.

Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год, а потом вернулся в манкунианский клуб летом 2021 года. Всего 37-летний португалец провел за команду 346 официальных матчей, в которых забил 145 мячей.

ФК Аль-Хиляль
Криштиану Роналду
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Суарес уже не тот, Сон Хын Мин пока не в форме. Еще одна нулевая ничья на чемпионате мира
«Германия летит в пропасть!» Реакция мировых СМИ на новую сенсацию ЧМ-2022
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Материалы сюжета: Криштиану Роналду и «МЮ»: разрыв во время ЧМ-2022
Криштиану Роналду отпраздновал исторический гол на ЧМ на фоне баннера с Месси
Криштиану Роналду стал вторым свободным агентом, который отличился на чемпионатах мира
Криштиану Роналду со слезами на глазах прослушал гимн Португалии перед стартовым матчем на ЧМ-2022
Коэнтрау: «На чемпионате мира Роналду заткнет многим рты»
Коэнтрау уверен, что Роналду забивал бы в «Реале» больше Бензема
Коэнтрау: «Есть игроки, которые были дерьмом, а о Криштиану говорят так, будто чего-то добились»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» заинтересованы в португальском голкипере Диогу Коште

Мэтт Хоббс назначен спортивным директором «Вулверхэмптона»