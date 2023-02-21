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Сегодня, 16:43

Вернер: «Тухель предпочел мне футболиста за 113 миллионов евро. Лукаку не мог не играть»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер рассказал, с какими трудностями столкнулся в «Челси».

«Первые полгода в «Челси» прошли отлично, я показывал то, чего от меня ждали болельщики, забивая голы и демонстрируя хорошую игру. Затем у меня начались проблемы с реализацией. Иногда ВАР отменял мои голы. Конечно, это подкосило мою уверенность. В конце концов, Тухель обо мне забыл, что я счел несправедливым и поэтому решил покинуть клуб.

Мои проблемы в «Челси» начались, когда клуб приобрел Лукаку. Я помог команде выиграть Лигу чемпионов, играя в каждом матче, а потом Томас Тухель предпочел мне футболиста, который пришел за 113 миллионов евро. Ромелу не мог не играть, ведь за него заплатили большие деньги", — цитирует Вернера The Sun.

Минувшим летом 26-летний нападающий вернулся в «Лейпциг» за 20 миллионов евро.

Ромелу Лукаку
Тимо Вернер
ФК Лейпциг
ФК Челси
Томас Тухель
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