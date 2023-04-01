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Сегодня, 22:28

Гакпо прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Манчестер Сити»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо оценил игру команды в матче 29-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:4).

«То, что мы расстроены — это само собой разумеется. Мы знаем, как можем сыграть, и когда не делаем этого и проигрываем, все расстроены. Я думаю, мы очень быстро пропустили во втором тайме, два быстрых гола, и от этого трудно оправиться. Мы должны проанализировать это и посмотреть, что можем улучшить. «Сити» — сильная команда, но я думаю, что «Ливерпуль» также показал в некоторых моментах, что мы тоже очень сильная команда», — приводит слова Гакпо ВВС.

«Ливерпуль» с 42 очками занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ.

ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Коди Гакпо
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