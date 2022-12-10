Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас в субботу перенесет операцию

В субботу, 10 декабря, нападающему «Ливерпулю» Луису Диасу сделают операцию по поводу травмы боковой коллатеральной связки колена.

Как сообщает Win Sports TV, 25-летний колумбиец сможет снова играть в марте 2023 года.

Колумбиец зимой 2022 года перешел из «Порту» в «Ливерпуль» за 47 миллионов евро. В этом сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 3 голевые передачи.