Нападающий «Ливерпуля» Диас выбыл на два месяца из-за травмы колена

Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас выбыл на два месяца из-за травмы колена, сообщает Daily Mail.

25-летний колумбиец получил травму в матче 10-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (2:3).

В этом сезоне Диас провел за «Ливерпуль» 12 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.