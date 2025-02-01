Салах: «Моя главная цель — выиграть с «Ливерпулем» АПЛ»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу над «Борнмутом» (2:0) в матче 24-го тура чемпионата Англии. Салах в игре оформил дубль.

«Нам нужно оставаться спокойными и относиться к каждой новой игре с особым вниманием. Приятно забивать голы и приносить команде победу. Моя главная цель — выиграть с командой АПЛ. Мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Салаха ВВС.

«Ливерпуль» с 56 баллами лидирует в чемпионате Англии. 12 февраля команда на выезде сыграет с «Эвертоном».