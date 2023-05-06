Салах: «Я мотивирован продолжать бить рекорды и выигрывать матчи с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу над «Брентфордом» (1:0) в матче 35-го тура АПЛ.

«Нам нужно продолжать побеждать. Я рад, что нам это удалось. Ничто не имело большего значения, чем три очка. Нам просто нужно продолжать в том же духе. Мой 100 гол на «Энфилде»? Это очень много значит для меня. Я чувствую себя здесь как дома. Я счастлив. Нам просто нужно закончить сезон наилучшим образом. Я очень много работаю, и все это знают, все это видят. Я мотивирован продолжать бить рекорды и выигрывать игры», — приводит слова Салаха ВВС.

Египтянин установил рекорд клуба, забив в девятом матче подряд на «Энфилде» во всех турнирах.

Команда Юргена Клоппа одержала шестую победу подряд, набрала 62 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Брентфорд» — девятый (50 очков).