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Сегодня, 06:26

Салах — о победе над «Тоттенхэмом»: «Мы могли еще забить, но не повезло»

Салах прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:1) в матче 15-го тура АПЛ. Салах в этой игре отметился дублем.

«Мы играли в футбол, нам удалось забить два гола, а во втором тайме, думаю, мы могли еще забить, но нам не повезло. Самое главное, что удалось взять три очка. «Тоттенхэм» всегда сложный соперник, на выезде или когда мы играем дома. Но я всегда сосредоточен на игре и стараюсь приносить пользу команде. Сегодня мне удалось это сделать», — приводит слова Салаха официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» с 19 очками занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» находится на четвертой строчке (26 очков).

Салах в сезоне-2022/23 сыграл в составе команды 13 матчей в чемпионате Англии, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/mo-salah-weve-struck-back-again-now-we-have-carry
Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
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