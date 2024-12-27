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Сегодня, 06:51

Салах стал первым игроком в истории АПЛ, который трижды имел результативную серию из 10 матчей

Евгений Козинов
Корреспондент
Мохамед Салах.
Фото Reuters
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил один гол в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (3:1) и установил рекорд турнира.

Как сообщает Squawka, 32-летний египтянин стал первым игроком в истории АПЛ, который трижды за карьеру забивал или отдавал голевые передачи в 10 или более играх подряд.

Результативные серии были с августа по декабрь 2021 года — 15 матчей, с апреля по сентябрь 2023 года — 12 матчей, а также с октября 2024 года по настоящее время — 10 матчей.

Ранее никто из игроков не делал подобного больше одного раза.

Эрлин Холанн (слева) и&nbsp;Джордан Пикфорд. «МЮ» пропустил прямым ударом с углового, у «Челси» шок, Холанн не забил пенальти. И только у «Ливерпуля» все замечательно
Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
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