Салах стал первым игроком в истории АПЛ, который трижды имел результативную серию из 10 матчей

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил один гол в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (3:1) и установил рекорд турнира.

Как сообщает Squawka, 32-летний египтянин стал первым игроком в истории АПЛ, который трижды за карьеру забивал или отдавал голевые передачи в 10 или более играх подряд.

Результативные серии были с августа по декабрь 2021 года — 15 матчей, с апреля по сентябрь 2023 года — 12 матчей, а также с октября 2024 года по настоящее время — 10 матчей.

Ранее никто из игроков не делал подобного больше одного раза.