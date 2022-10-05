Форвард «Ливерпуля» Нуньес: «Когда Клопп говорит, я ничего не понимаю»

Нападающий «Ливерпуля» Нуньес признался, что не понимает, о чем говорит Клопп

Уругвайский нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес рассказал, что не может разобрать установки главного тренера команды Юргена Клоппа.

«Честно говоря, когда Клопп говорит, я ничего не понимаю. Конечно, я прошу товарищей по команде объяснить его слова. В любом случае я уверен, что Клопп вполне четко представляет, что хочет получить от футболистов на поле», — приводит слова Нуньеса ESPN GB.

В сезоне-2022/23 Нуньес сыграл за «Ливерпуль» 4 матча в АПЛ, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

23-летний футболист перешел в «Ливерпуль» 1 июля 2022-го из «Бенфики» за 75 миллионов евро.

08.10.2022 | ЦСКА — Динамо