Форвард «Ливерпуля» Нуньес: «Когда Клопп говорит, я ничего не понимаю»

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Уругвайский нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес рассказал, что не может разобрать установки главного тренера команды Юргена Клоппа.
«Честно говоря, когда Клопп говорит, я ничего не понимаю. Конечно, я прошу товарищей по команде объяснить его слова. В любом случае я уверен, что Клопп вполне четко представляет, что хочет получить от футболистов на поле», — приводит слова Нуньеса ESPN GB.
В сезоне-2022/23 Нуньес сыграл за «Ливерпуль» 4 матча в АПЛ, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
23-летний футболист перешел в «Ливерпуль» 1 июля 2022-го из «Бенфики» за 75 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования