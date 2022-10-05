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Сегодня, 14:27

Форвард «Ливерпуля» Нуньес: «Когда Клопп говорит, я ничего не понимаю»

Нападающий «Ливерпуля» Нуньес признался, что не понимает, о чем говорит Клопп
Дарвин Нуньес и Юрген Клопп.
Фото Reuters

Уругвайский нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес рассказал, что не может разобрать установки главного тренера команды Юргена Клоппа.

«Честно говоря, когда Клопп говорит, я ничего не понимаю. Конечно, я прошу товарищей по команде объяснить его слова. В любом случае я уверен, что Клопп вполне четко представляет, что хочет получить от футболистов на поле», — приводит слова Нуньеса ESPN GB.

В сезоне-2022/23 Нуньес сыграл за «Ливерпуль» 4 матча в АПЛ, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

23-летний футболист перешел в «Ливерпуль» 1 июля 2022-го из «Бенфики» за 75 миллионов евро.

08.10.2022 | ЦСКА — Динамо

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал
Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
Футбол
ФК Ливерпуль
Дарвин Нуньес
Юрген Клопп
3
4
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