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18 октября, 23:33

Салах о конфликте Израиля и Палестины: «Призываю мировых лидеров предотвратить резню невинных душ»

Руслан Минаев
Мохамед Салах.
Фото Reuters
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах опубликовал в соцсети видео с призывом прекратить военный конфликт между Израилем и Палестиной.

31-летний египтянин заявил, что жителям Газы должна быть оказана гуманитарная поддержка.

«Все жизни священны и должны быть защищены. Это необходимо остановить. Семьи разваливаются. Сейчас ясно, что гуманитарная помощь должна быть доставлена в Газу немедленно. Люди там находятся в ужасных условиях.

Сцены в больнице вчера вечером были ужасающими. Жителям Газы срочно нужны еда, вода и медикаменты. Я призываю мировых лидеров предотвратить дальнейшую резню невинных душ. Человечество должно победить», — сказал Салах.

7 октября Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа в ответ на массированной ракетный обстрел с палестинской стороны.

Баптистская больница «Аль-Ахли» в секторе Газа во вторник, 17 октября, подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них — женщины и дети. МИД Палестины заявило, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля — что больницу поразила ракета, которую запустила палестинская группировка «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России).

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Мохамед Салах
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