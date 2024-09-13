Холанн может взять отпуск из-за смерти друга семьи

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн может пропустить некоторый отрезок сезона из-за смерти друга семьи Ивара Эггья, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что Эггья был доверенным лицом Холанна, решая организационные вопросы футболиста.

«Ты легенда, Ивар. Словами не описать, как много ты для меня значил и как сильно мы будем скучать по тебе. Спасибо за все, ты был безумцем. Увидимся. Покойся с миром, Ивар», — написал Холанн в соцсети.

В ближайших матчах «Ман Сити» сыграет с «Брентфордом» и «Арсеналом» в АПЛ, и с «Интером» — в Лиге чемпионов.