Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:44

Холанн может взять отпуск из-за смерти друга семьи

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн может пропустить некоторый отрезок сезона из-за смерти друга семьи Ивара Эггья, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что Эггья был доверенным лицом Холанна, решая организационные вопросы футболиста.

«Ты легенда, Ивар. Словами не описать, как много ты для меня значил и как сильно мы будем скучать по тебе. Спасибо за все, ты был безумцем. Увидимся. Покойся с миром, Ивар», — написал Холанн в соцсети.

В ближайших матчах «Ман Сити» сыграет с «Брентфордом» и «Арсеналом» в АПЛ, и с «Интером» — в Лиге чемпионов.

Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Украинский вратарь Шелихов переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
День программиста отметят 12 сентября
Путин назначил Ираду Зейналову послом РФ в Республике Маврикий
СКА Ротенберга раздавлен, Кузнецова смяли, Голдобин проснулся, Радулов начал забивать. Что произошло в КХЛ 12 сентября
В ЕС отреагировали на слова Путина об ударах западным оружием по РФ
В Кремле оценили вероятность разрыва дипотношений с Лондоном
Сегодня
Вчера
Неделя