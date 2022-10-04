Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 08:09

Холанн — о высокой результативности: «Ем папину лазанью, это дает свои плоды»

Холанн объяснил причины высокой результативности на старте сезона
Руслан Минаев

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн ответил на вопрос о высокой результативности на старте сезона.

Норвежец считает, что причиной этому являются блюда, приготовленные его отцом Альф-Инге Холанном.

«Перед каждым домашним матчем я ел папину лазанью, и это, видимо, дает свои плоды. Так что он, наверное, добавляет какой-то особенный ингредиент. Я почти не помогаю ему. В основном просто лежу на диване и слежу за ним. Вот как все устроено», — цитирует Холана Daily Mail.

В текущем сезоне АПЛ 22-летний норвежец забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 8 матчах за «Ман Сити».

Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Знаменитый саночник Альберт Демченко чуть не отправился на тот свет из-за ошибки врачей
Мужчин-синхронистов приравняли к женщинам. Но не это главное
Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве с СБУ
Военный эксперт оценил эффективность корвета ВМС Украины в бою с флотом РФ
Космические войска РФ провели эксперименты с иностранными спутниками на орбите
Почему Новороссия всегда была русской: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Поттер — о Галлахере: «Фантастический парень, он очень хочет быть успешным в «Челси»

Журналист Морган: «Тен Хаг — высокомерный придурок, он позорно обращается с Роналду»