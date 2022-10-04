Холанн — о высокой результативности: «Ем папину лазанью, это дает свои плоды»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн ответил на вопрос о высокой результативности на старте сезона.

Норвежец считает, что причиной этому являются блюда, приготовленные его отцом Альф-Инге Холанном.

«Перед каждым домашним матчем я ел папину лазанью, и это, видимо, дает свои плоды. Так что он, наверное, добавляет какой-то особенный ингредиент. Я почти не помогаю ему. В основном просто лежу на диване и слежу за ним. Вот как все устроено», — цитирует Холана Daily Mail.

В текущем сезоне АПЛ 22-летний норвежец забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 8 матчах за «Ман Сити».