Холанн побил рекорд по голам за сезон в английском клубе

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн забил третий гол «горожан» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» — 3:0.

Таким образом, норвежский форвард побил рекорд Руда ван Нистелроя и Мохамеда Салаха по голам за сезон в английском клубе, отметившись в 45-й раз. Салах (сезон-2017/18) и ван Нистелрой (сезон-2002/03) забивали по 44 гола.

22-летний Холанн, для которого это первый сезон в «Манчестер Сити», забил 30 голов в чемпионате Англии, 11 голов в Лиге чемпионов, 3 — в Кубке Англии и 1 — в Кубке лиги.