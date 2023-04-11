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11 апреля, 23:42

Холанн побил рекорд по голам за сезон в английском клубе

Руслан Минаев
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн забил третий гол «горожан» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» — 3:0.

Таким образом, норвежский форвард побил рекорд Руда ван Нистелроя и Мохамеда Салаха по голам за сезон в английском клубе, отметившись в 45-й раз. Салах (сезон-2017/18) и ван Нистелрой (сезон-2002/03) забивали по 44 гола.

22-летний Холанн, для которого это первый сезон в «Манчестер Сити», забил 30 голов в чемпионате Англии, 11 голов в Лиге чемпионов, 3 — в Кубке Англии и 1 — в Кубке лиги.

Мохамед Салах
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
Руд ван Нистелрой
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