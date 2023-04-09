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Сегодня, 09:49

Холанн повторил рекорд ван Нистелроя и Салаха по голам за сезон в английском клубе

Руслан Минаев
Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн повторил рекорд форвардов Мохамеда Салаха и Руда ван Нистелроя по голам за сезон в английском клубе. Норвежец забил свой 44-й гол в этом сезоне, оформив дубль в ворота «Саутгемптона».

Этот показатель является повторением рекорда Салаха (сезон-2017/18) и ван Нистелроя (сезон-2002/03) по голам за сезон в английском клубе.

22-летний Холанн, для которого это первый сезон в «Манчестер Сити», забил 30 голов в чемпионате Англии, 10 голов в Лиге чемпионов, 3 — в Кубке Англии и 1 — в Кубке лиги.

Мохамед Салах
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
Руд ван Нистелрой
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