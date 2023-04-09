Холанн стал десятым игроком в истории АПЛ с 30 голами за сезон

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн оформил дубль в ворота «Саутгемптона» (4:1) в 30-м туре чемпионата Англии. 22-летний норвежец забил 29-й и 30-й гол в этом сезоне.

Холанн стал десятым игроком в истории АПЛ, кто достиг отметки в 30 голов в лиге. У форварда на это ушло 27 матчей.

В список также входят Энди Коул (34 гола в сезоне-1993/94), Алан Ширер (31 в сезоне-1993/94,34 — в сезоне-1994/95, 31 — в сезоне-1995/96), Кевин Филлипс (30 — в сезоне-1999/00), Тьерри Анри (30 — в сезоне-2003/04), Криштиану Роналду (31 — в сезоне-2007/08), Робин Ван Перси (30 — в сезоне-2011/12), Луис Суарес (31 — в сезоне-2013/14), Мохамед Салах (32 — в сезоне-2017/18) и Харри Кейн (30 — в сезоне-2017/18).

Также Холанн повторил рекорд Руда ван Нистелроя и Мохамеда Салаха по голам за сезон в английском клубе.