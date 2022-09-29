Холанн: «Я мечтал играть в футбол и жить на эти деньги всю оставшуюся жизнь»

Холанн рассказал, что мечтал играть в футбол и жить на эти деньги всю оставшуюся жизнь

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн высказался о значимости денег. По словам 22-летнего норвежца, в детстве он мечтал зарабатывать на жизнь, играя в футбол.

«В детстве я мечтал играть в футбол и жить на эти деньги всю оставшуюся жизнь, — приводит City Xtra слова Холанна в документальном фильме Haaland — The Big Decision. — Теперь я это делаю. Думаю, деньги важны для каждого человека. Заработать как можно больше — это не основная задача, но всем бы этого хотелось. Если ты можешь получить 5 000 норвежских крон за выполнение работы или 10 000 за ту же работу, ты выберешь 10 000. Все так сделают».

В нынешнем сезоне нападающий забил 14 мячей и отдал 1 результативную передачу в 10 матчах за «горожан» во всех турнирах. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.