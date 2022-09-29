Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

29 сентября, 20:49

Холанн: «Я мечтал играть в футбол и жить на эти деньги всю оставшуюся жизнь»

Холанн рассказал, что мечтал играть в футбол и жить на эти деньги всю оставшуюся жизнь
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн высказался о значимости денег. По словам 22-летнего норвежца, в детстве он мечтал зарабатывать на жизнь, играя в футбол.

«В детстве я мечтал играть в футбол и жить на эти деньги всю оставшуюся жизнь, — приводит City Xtra слова Холанна в документальном фильме Haaland — The Big Decision. — Теперь я это делаю. Думаю, деньги важны для каждого человека. Заработать как можно больше — это не основная задача, но всем бы этого хотелось. Если ты можешь получить 5 000 норвежских крон за выполнение работы или 10 000 за ту же работу, ты выберешь 10 000. Все так сделают».

В нынешнем сезоне нападающий забил 14 мячей и отдал 1 результативную передачу в 10 матчах за «горожан» во всех турнирах. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Источник: https://twitter.com/City_Xtra/status/1575512186746699777
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
1
2
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Полузащитник «Арсенала» Смит-Роу перенес операцию и выбыл до декабря

Конте — о брошенном в Ришарлисона банане: «Надеюсь, этих людей отстранят от футбола до конца жизни»