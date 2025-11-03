Видео
3 ноября, 02:55

Холанн: «Я стараюсь помогать команде побеждать, это моя цель»

Павел Лопатко

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн прокомментировал победу над «Борнмутом» (3:1) в гостевом матче 10-го тура чемпионата Англии.

В этой игре 25-летний норвежец забил два гола.

«Я стараюсь помогать команде побеждать, это моя цель. Забивать голы или помогать, выигрывая поединки, не имеет значения, главное, чтобы мы побеждали. Мы снова выиграли. Вот когда все довольны — это то, что мы стараемся делать», — цитирует футболиста AP.

Холанн вывел «Ман Сити» на второе место, Ямаль снова забивает, «Милан» не дал «Роме» стать лидером

В сезоне-2025/26 Холанн в 13 матчах забил 17 голов и сделал 1 результативную передачу. Он лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Англии (13 голов).

Эрлинг Холанн
ФК Манчестер Сити
