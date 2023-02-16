0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 03:25

Холанн — о прерванной голевой засухе: «Прошло 20 минут с последнего гола, так что нужно продолжать работать»

Евгений Козинов
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн после победы над «Арсеналом» (3:1) в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Англии прокомментировал свою серию без забитых голов. Норвежец до встречи с «канонирами» не забивал в двух играх АПЛ подряд.

«Голевая засуха? Прошло 20 минут с тех пор, как я последний раз забивал, так что нужно продолжать работать! Это был позитивный момент, и я всем доволен. Мы нуждались в этой победе, и теперь нам нужно двигаться вперед, потому что это то, что должен делать «Манчестер Сити», — цитирует BBC Холанна.

«Манчестер Сити» сравнялся по очкам с «Арсеналом» — по 51. «Горожане» вышли на первое место в турнирной таблице благодаря дополнительным показателям, но у «канониров» есть еще игра в запасе.

&laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; 1:3. Гвардиола сверг Артету с трона. «Арсенал» опять проиграл «Ман Сити» и упустил первое место
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Саша, держись! Не стало Михаила Овечкина
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Овечкин сообщил о смерти отца
На Украине обвинили Россию в запуске шаров для отвлечения ПВО
Журналист Херш обвинил СМИ и власти США в замалчивании данных о подрыве «Северных потоков»
15 февраля — Сретение Господне: значение, приметы и традиции праздника
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эдегор: «Манчестер Сити» был лучше «Арсенала»

Артета — о чемпионской гонке АПЛ: «После матча с «Сити» у меня больше веры»