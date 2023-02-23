0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 12:37

Холанн: «Хотел бы, чтобы Мбаппе играл за сборную Норвегии»

Эрлин Холанн выразил восхищение Килианом Мбаппе
Руслан Минаев
Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлин Холанн поделился мнением о форварде «ПСЖ» и сборной Франции Килиане Мбаппе.

«Хороших игроков много, и Килиан — один из них. Он очень силен! Французам повезло, что в сборной есть такой игрок. Конечно, я бы хотел, чтобы он играл за Норвегию, но это невозможно. Но он невероятен.

Он сильный, быстрый, и он делает все это уже много лет. Он всего на два года старше меня? Это безумие! Иногда приходится напоминать себе, что он сможет играть на высшем уровне еще десять лет. Он феноменален», — сказал Холанн в интервью Canal+.

В этом сезоне на счету француза 28 матчей, 27 голов и 6 результативных передач за «ПСЖ» во всех турнирах.

На прошедшем чемпионате мира в Катаре 24-летний Мбаппе провел 7 матчей за сборную Франции, забил 8 голов и стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022.

Всего за национальную команду он сыграл в 66 встречах и забил 36 мячей.

Килиан Мбаппе
Эрлин Холанн
Сборная Норвегии по футболу
Сборная Франции по футболу
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Обсудить
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
Возвращение Осьминога. Медведев взял титул в Роттердаме
Минобороны Украины распорядилось отправить в зону СВО сотрудников военкоматов
МО сообщило о гибели летчика в результате крушения Су-25 в Белгородской области
78% россиян назвали искренним послание Путина Федеральному собранию
Экс-советник Трампа заявил о сохранении Путиным разрушаемых на Западе ценностей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Энцо Фернандес: «Я всегда буду верить в «Челси»

«Эвертон» готов продлить контракт с Пикфордом