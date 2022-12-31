Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони почтил память Пеле перед началом матча с «Вулверхэмптоном»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони почтил память легендарного бразильского футболиста Пеле перед началом матча 18-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном».

Перед начало игры он продемонстрировал майку с надписью, которая была посвящена его великому соотечественнику: ««Покойся с миром, Пеле».

Пеле умер в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет на фоне осложнений из-за рака прямой кишки.

Правительство Бразилии объявило в стране траур в связи со смертью легендарного футболиста Пеле. Траур введен с 29 по 31 декабря.

Церемония прощания с легендарным футболистом пройдет 2-3 января в Сантусе.