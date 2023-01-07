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Сегодня, 21:26

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони признался, что пережил трудный момент в середине недели

Алина Савинова
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони поделился эмоциями после того, как забил гол в ворота «Эвертона» в матче 1/32 финала Кубка Англии (3:1).

«Прежде всего, я испытываю чувство радости. Приятно снова забить, особенно дома. Но, конечно, самое главное — это выход «Юнайтед» в следующий этап. Я также чувствую облегчение, так как несколько дней назад у меня был трудный моент, но я предпочитаю не комментировать то, что произошло. Это было личное дело, действительно тяжелое, но я очень благодарен Богу за то, что он оставил это позади, благодарен клубу, игрокам, тренеру, семье. Все были рядом со мной. В такие моменты ты понимаешь, кто тебя действительно любит», — приводит Daily Mail слова Антони.

Антони перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в это межсезонье за 95 миллионов евро.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11609427/Man-United-winger-Antony-reveals-deal-really-difficult-moment-week.html
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ФК Манчестер Юнайтед
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