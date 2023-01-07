Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони признался, что пережил трудный момент в середине недели

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони поделился эмоциями после того, как забил гол в ворота «Эвертона» в матче 1/32 финала Кубка Англии (3:1).

«Прежде всего, я испытываю чувство радости. Приятно снова забить, особенно дома. Но, конечно, самое главное — это выход «Юнайтед» в следующий этап. Я также чувствую облегчение, так как несколько дней назад у меня был трудный моент, но я предпочитаю не комментировать то, что произошло. Это было личное дело, действительно тяжелое, но я очень благодарен Богу за то, что он оставил это позади, благодарен клубу, игрокам, тренеру, семье. Все были рядом со мной. В такие моменты ты понимаешь, кто тебя действительно любит», — приводит Daily Mail слова Антони.

Антони перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в это межсезонье за 95 миллионов евро.