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Сегодня, 18:50

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эланга может перейти в «Эвертон»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланг может продолжить карьеру в «Эвертоне», сообщает The Athletic.

По информации источника, «Эвертон» заинтересован в услугах 20-летнего шведа. Главный тренер английского клуба Фрэнк Лэмпард находится в поиске качественных атакующих футболистов. Одним из таких кандидатов является Эланга.

Эланг выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб 14 матчей и отдал одну результативную передачу.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Эвертон
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