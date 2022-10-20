Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

20 октября, 23:35

Роналду: «Поддаваться давлению — не выход. Скоро мы снова будем вместе»

Роналду выступил с заявлением на фоне информации об отстранении от ближайшего матча «Манчестер Юнайтед»
Руслан Минаев
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выступил с заявлением на фоне информации об отстранении от игр клуба.

«Я всегда с уважением относился к своим коллегам, оппонентам и тренерам. Это не менялось. Я не менялся. Я такой же человек и профессионал на протяжении 20 лет моей игры на высочайшем уровне. И уважения всегда играло для меня важную роль.

Я начал в очень молодом возрасте. Те, кто были старше и опытнее всегда были для меня важным примером. С тех пор, я всегда старался быть примером для молодых игроков, которые играли со мной. К сожалению, так получается не всегда и иногда в порыве страсти мы действуем по-другому.

Сейчас я чувствую, что должен работать не покладая рук в Кэррингтоне (база «МЮ» — Прим. «СЭ»), поддерживать своих одноклубников и быть готовым ко всему в любой игре. Поддаваться давлению — не выход. И никогда им не был. Это «Манчестер Юнайтед» и мы должны быть едиными. Скоро мы снова будем вместе», — написал Роналду в соцсети.

Ранее пресс-служба клуба сообщила, что нападающий «МЮ» не примет участие в матче 13-го тура АПЛ против «Челси». Кроме того, по информации The Athletic, ожидается, что главный тренер Эрик тен Хаг отстранит португальца от занятий с основной командой, и футболисту придется работать в индивидуальном порядке.

Напомним, что Роналду демонстративно ушел со скамейки запасных на 90-й минуте матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0), который состоялся 19 октября.

В текущем сезоне португалец провел 8 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и отличился одним голом.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
4
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Федотов и Абаскаль получили дисквалификации: «Достали из видео все»
Дуэль Махачев — Оливейра: «Это его счастье, что Хабиб завершил карьеру»
В Минобороны заявили о беспорядочном бегстве украинских войск под Херсоном
Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Криштиану Роналду хотел снова уйти из «МЮ», но ему было некуда деваться
Роналду может расторгнуть контракт с «Манчестер Юнайтед»
Криштиану Роналду не включен в заявку «МЮ» на матч с «Челси»
«Абсолютный позор». Что звезды футбола думают о скандальном побеге Криштиану со стадиона
Фердинанд считает, что «МЮ» должен разорвать контракт с Роналду, если тренер не видит его в старте
Криштиану Роналду покинул стадион «МЮ» до финального свистка в матче с «Тоттенхэмом»
Эвра призвал перестать говорить о Роналду каждый день
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Фулхэм» в большинстве разгромил «Астон Виллу»

«Лестер» обыграл «Лидс»