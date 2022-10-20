Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выступил с заявлением на фоне информации об отстранении от игр клуба.

«Я всегда с уважением относился к своим коллегам, оппонентам и тренерам. Это не менялось. Я не менялся. Я такой же человек и профессионал на протяжении 20 лет моей игры на высочайшем уровне. И уважения всегда играло для меня важную роль.

Я начал в очень молодом возрасте. Те, кто были старше и опытнее всегда были для меня важным примером. С тех пор, я всегда старался быть примером для молодых игроков, которые играли со мной. К сожалению, так получается не всегда и иногда в порыве страсти мы действуем по-другому.

Сейчас я чувствую, что должен работать не покладая рук в Кэррингтоне (база «МЮ» — Прим. «СЭ»), поддерживать своих одноклубников и быть готовым ко всему в любой игре. Поддаваться давлению — не выход. И никогда им не был. Это «Манчестер Юнайтед» и мы должны быть едиными. Скоро мы снова будем вместе», — написал Роналду в соцсети.

Ранее пресс-служба клуба сообщила, что нападающий «МЮ» не примет участие в матче 13-го тура АПЛ против «Челси». Кроме того, по информации The Athletic, ожидается, что главный тренер Эрик тен Хаг отстранит португальца от занятий с основной командой, и футболисту придется работать в индивидуальном порядке.

Напомним, что Роналду демонстративно ушел со скамейки запасных на 90-й минуте матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0), который состоялся 19 октября.

В текущем сезоне португалец провел 8 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и отличился одним голом.