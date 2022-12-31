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Сегодня, 18:09

Рэшфорд: «Я проспал и пропустил командное собрание перед игрой»

Иван Шитик
Корреспондент
Маркус Рэшфорд.
Фото ФК «Манчестер Юнайтед»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд объяснил, в чем именно состояло нарушение дисциплины, из-за которого он не попал в стартовый состав на матч 18-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:0).

«Я проспал и пропустил командное собрание перед игрой. Немного опоздал. Но я нарушил правила команды, так что понимаю это решение тренера», — приводит слова Рэшфорда BBC.

Форвард вышел на замену во втором тайме и забил победный гол.

«Манчестер Юнайтед» одержал третью победу в чемпионате Англии подряд. Команда набрала 32 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Маркус Рэшфорд
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Юнайтед
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Гол Рэшфорда принес «МЮ» победу над «Вулверхэмптоном». Футболист начал матч в запасе из-за нарушения дисциплины

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