Рэшфорд: «Я проспал и пропустил командное собрание перед игрой»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд объяснил, в чем именно состояло нарушение дисциплины, из-за которого он не попал в стартовый состав на матч 18-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:0).

«Я проспал и пропустил командное собрание перед игрой. Немного опоздал. Но я нарушил правила команды, так что понимаю это решение тренера», — приводит слова Рэшфорда BBC.

Форвард вышел на замену во втором тайме и забил победный гол.

«Манчестер Юнайтед» одержал третью победу в чемпионате Англии подряд. Команда набрала 32 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице.