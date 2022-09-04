Рэшфорд о победе над «Арсеналом»: «МЮ» показал себя и выдержал испытание»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал победу команды над «Арсеналом» (3:1) в матче 6-го тура АПЛ.

«Игры против «Арсенала» всегда большие, тем более они так хорошо начали сезон. Сегодня было большое испытание для нас. Мы показали себя и выдержали испытание. Можем гордиться собой. Хорошо, что вошли в ритм. Было тяжело. Думаю, была равная игра. В первом тайме было много пространства, которые мы не смогли использовать. Нам удалось это сделать во втором тайме», — приводит слова Рэшфорда BBC.

Рэшфорд в матче с «Арсеналом» отметился дублем и голевой передачей.

«Манчестер Юнайтед» поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ (12 очков). «Арсенал» лидирует с 15 очками.