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4 сентября, 20:53

Рэшфорд о победе над «Арсеналом»: «МЮ» показал себя и выдержал испытание»

Рэшфорд прокомментировал победу «МЮ» над «Арсеналом»
Анна Горшкова
Корреспондент

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал победу команды над «Арсеналом» (3:1) в матче 6-го тура АПЛ.

«Игры против «Арсенала» всегда большие, тем более они так хорошо начали сезон. Сегодня было большое испытание для нас. Мы показали себя и выдержали испытание. Можем гордиться собой. Хорошо, что вошли в ритм. Было тяжело. Думаю, была равная игра. В первом тайме было много пространства, которые мы не смогли использовать. Нам удалось это сделать во втором тайме», — приводит слова Рэшфорда BBC.

Рэшфорд в матче с «Арсеналом» отметился дублем и голевой передачей.

«Манчестер Юнайтед» поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ (12 очков). «Арсенал» лидирует с 15 очками.

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/62618203
Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
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