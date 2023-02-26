Рэшфорд о победе «МЮ» в Кубке лиги: «Просто феерия. Это то, чего нам не хватало»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:0) в финале Кубке английской лиги.

«Это просто феерия. Это то, чего нам не хватало. Тот факт, что мы прошли весь этот путь и выиграли Кубок лиги — потрясающее чувство. Надеюсь, это подтолкнет нас продолжать в том же духе. Есть желание добавить больше таких финалов.

Каземиро делает огромную разницу. Его лидерство и опыт в крупных играх очень важны для нас. Когда он на поле, ты ощущаешь чувство безопасности позади себя», — приводит слова Рэшфорда Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей с 2017 года.