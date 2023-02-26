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Сегодня, 22:22

Рэшфорд о победе «МЮ» в Кубке лиги: «Просто феерия. Это то, чего нам не хватало»

Ана Горшкова
Корреспондент
Маркус Рэшфорд.
Фото Reuters
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:0) в финале Кубке английской лиги.

«Это просто феерия. Это то, чего нам не хватало. Тот факт, что мы прошли весь этот путь и выиграли Кубок лиги — потрясающее чувство. Надеюсь, это подтолкнет нас продолжать в том же духе. Есть желание добавить больше таких финалов.

Каземиро делает огромную разницу. Его лидерство и опыт в крупных играх очень важны для нас. Когда он на поле, ты ощущаешь чувство безопасности позади себя», — приводит слова Рэшфорда Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей с 2017 года.

 
&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ньюкасл&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду

 

Маркус Рэшфорд
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
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