Рэшфорд: «Какое-то время я боролся с ментальными проблемами»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал о непростых проблемах со здоровьем.

«Какое-то время я боролся с ментальными проблемами. Они возникли не столько из-за моей игры, сколько из-за вещей, происходивших за пределами поля. Я понимаю, что работа журналистов — говорить о том, что происходит на поле, но для игроков важно правильно настраиваться и очищать голову от ненужных переживаний перед каждым матчем. В прошлом сезоне мне не часто это удавалось», — приводит слова Рашфорда Sky Sports.

В этом сезоне форвард забил свой 100-й гол за «МЮ» и стал 22-м игроком с таким показателем.

Помимо этого, Рэшфорд стал первым игроком со 100+ голами с 2009 года после Уэйна Руни.

В нынешнем сезоне 25-летний Рашфорд принял участие в 12 матчах АПЛ, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.