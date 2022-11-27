Рэшфорд — о Роналду: «Криштиану — один из моих кумиров. Мы все благодарны за то, что он сделал для «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал уход форварда Криштиану Роналду из клуба.

«Играть рядом с ним быо невероятным опытом. Он один из моих кумиров и примеров для подражания. Я всегда буду помнить об этом. Хочу пожелать ему всего наилучшего. Мы все благодарны ему за то, что он сделал для «Манчестер Юнайтед», — цитирует Daily Mail Рэшфорда.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.