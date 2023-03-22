Нападающий Мопей склоняется к уходу из «Эвертона» на фоне связей с Италией

Нападающий «Эвертона» Нил Мопей может покинуть клуб летом, сообщил его агент Федерико Пасторелло.

«У нас были переговоры с «Салернитаной» прошлым летом, но затем он перешел в «Эвертон», — цитирует Пасторелло TuttoMercatoWeb. — Произошла смена руководства, мы находимся в конце сезона и посмотрим, что делать в июне. Нил рассматривает серию А как место, куда можно перейти. Мы будем работать над тем, чтобы устроить его, у него есть варианты в Италии».

26-летний форвард выступает за «Эвертон» с лета 2022 года. В текущем сезоне Мопей сыграл 20 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Его контракт рассчитна до лета 2025 года.