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Нападающий «Ньюкасла» Крис Вуд перешел в «Ноттингем Форест» на правах аренды, сообщает сайт «лесников». Также у клуба есть опция выкупа 31-летнего игрока.
По информации Sky Sports, в таком случае за Вуда заплатят 15 миллионов фунтов стерлингов.
Нападающий перешел из «Бернли» в «Ньюкасл» в январе 2022 года за 25 миллионов фунтов стерлингов. Его контракт с «сороками» рассчитан до 30 июня 2024 года.
В текущем чемпионате Англии новозеландец сыграл за «сорок» 18 раз и забил 2 гола.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования