Нападающий «Ньюкасла» Крис Вуд перешел в «Ноттингем Форест»

Нападающий «Ньюкасла» Крис Вуд перешел в «Ноттингем Форест» на правах аренды, сообщает сайт «лесников». Также у клуба есть опция выкупа 31-летнего игрока.

По информации Sky Sports, в таком случае за Вуда заплатят 15 миллионов фунтов стерлингов.

Нападающий перешел из «Бернли» в «Ньюкасл» в январе 2022 года за 25 миллионов фунтов стерлингов. Его контракт с «сороками» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем чемпионате Англии новозеландец сыграл за «сорок» 18 раз и забил 2 гола.