Нападающий «Ньюкасла» Вуд на правах аренды перейдет в «Ноттингем Форест»

Сегодня, 21:41
Нападающий «Ньюкасла» Крис Вуд перейдет в «Ноттингем Форест» на правах аренды, сообщает The Athletic.
Клубы договорились обо всех деталях соглашения, а сам игрок дал согласие на переход. В условиях аренды игрока также есть опция о выкупе.
Ранее сообщалось, что «Лидс» надеется заполучить новозеландского нападающего.
Вуд перешел из «Бернли» в «Ньюкасл» в январе 2022 года за 25 миллионов фунтов стерлингов. Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования