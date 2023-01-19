Нападающий «Ньюкасла» Вуд на правах аренды перейдет в «Ноттингем Форест»

Нападающий «Ньюкасла» Крис Вуд перейдет в «Ноттингем Форест» на правах аренды, сообщает The Athletic.

Клубы договорились обо всех деталях соглашения, а сам игрок дал согласие на переход. В условиях аренды игрока также есть опция о выкупе.

Ранее сообщалось, что «Лидс» надеется заполучить новозеландского нападающего.

Вуд перешел из «Бернли» в «Ньюкасл» в январе 2022 года за 25 миллионов фунтов стерлингов. Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.