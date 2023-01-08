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Сегодня, 18:44

Нападающий сборной Нидерландов Вегхорст хочет перейти в «Манчетер Юнайтед» в январе

Иван Шитик
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию форварда сборной Нидерландов Ваута Вегхорста, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сам 30-летний футболист, который выступает за турецкий «Бешикташ» на правах аренды из английского «Бернли», готов перейти «МЮ».

Однако пока сделка еще не завершена, так как стороны продолжают перегворы.

Вегхорст забил семь голов в 15 матчах чемпионата Турции за «Бешикташ» в нынешнем сезоне.

На чемпионате мира в Катаре форвард отметился дублем в ворота сборной Аргентины в четвертьфинале.

ФК Бернли
ФК Бешикташ
ФК Манчестер Юнайтед
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