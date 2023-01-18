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Сегодня, 16:39

The Telegraph: Кейн не планирует продлевать контракт с «Тоттенхэмом»

Руслан Минаев
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Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн не планирует продлевать контракт с клубом, сообщает The Telegraph. Соглашение 29-летнего форварда истекает летом 2024 года.

По данным источника, в случае провала в переговорах председатель совета директоров клуба Дэниел Леви потребует от клубов АПЛ в случае интереса к Кейн сумму в размере 100 миллионов фунтов стерлингов. Представителям других лиг подписание англичанина обойдется дешевле.

Ранее интерес к нападающему проявляли «МЮ» и «Бавария».

В этом сезоне на счету Кейна 27 матчей, 17 голов и 3 результативные передачи.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
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Интер

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26%

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Ф2(0)

21%

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Бавария

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1.86

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27%

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2.00
Гарри Кейн
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
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