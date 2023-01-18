The Telegraph: Кейн не планирует продлевать контракт с «Тоттенхэмом»

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Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн не планирует продлевать контракт с клубом, сообщает The Telegraph. Соглашение 29-летнего форварда истекает летом 2024 года.
По данным источника, в случае провала в переговорах председатель совета директоров клуба Дэниел Леви потребует от клубов АПЛ в случае интереса к Кейн сумму в размере 100 миллионов фунтов стерлингов. Представителям других лиг подписание англичанина обойдется дешевле.
Ранее интерес к нападающему проявляли «МЮ» и «Бавария».
В этом сезоне на счету Кейна 27 матчей, 17 голов и 3 результативные передачи.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования